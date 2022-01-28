الشيخ علي ياسين: لمحاسبة الفاسدين ومهربي الاموال والا تكون كل المحاولات مجرد تسوية لا تؤدي الى حلول

تمنى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور “ان تثمر التحركات الجارية في الساحة السياسية اللبنانية بما يعجل بداية وضع حلول للازمات المعيشية التي يعيشها المواطنون والتي بات مؤكدا انها بسبب الفساد وعدم المسؤولية والمحاصصة والتبعية للمشروع الصهيواميركي والتي ميزت السياسة اللبنانية منذ ثلاثين عاما وحتى اليوم”.

وتابع:” إن ما يجري من اتصالات ولقاءات لوضع حلول يجب ان تنطلق من مبدأ محاسبة الفاسدين ومهربي الاموال وضرب الفساد في كل الادارات والا تكون كل المحاولات مجرد تسوية لا تؤدي الى حلول بل تحفظ مواقع الفاسدين وتزيد من الازمة عن المواطن”.

اضاف: “إن الاملاءات الخارجية والتي تزيد من الضغط على لبنان هي لملاقاة ضغوط المشروع الصهيواميركي الذي يسعى لحرمان لبنان من حقوقه البحرية وثرواته وسيادته وتحرير ما تبقى من ارضه لزيادة الضغوط من اجل التنازلات لمصلحة العدو وحرمان لبنان من حقوقه”.

وختم العلامة ياسين مشددا على “ضرورة تكاتف الجميع من اجل تقوية الموقف اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، وعدم الغرق في المناكفات السياسية والمصالح الانتخابية التي لا يرى بعض المسؤولين الا مصالحهم فيها وتقوية مراكزهم بعيدا عن مصلحة الوطن وسيادته وقوته التي تمثلها القاعدة الثلاثية (الجيش والشعب والمقاومة) والتي هي خارج الحسابات السياسية الضيقة بل هي من اجل تقوية كل لبنان في مواجهة ما يحاك من مؤامرات اقليمية ودولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام