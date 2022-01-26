السيسي يعلن دعم بلاده “إجراءات” أبو ظبي ضد اليمن

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء خلال لقائه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان فى قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية، “تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين”، حسب زعمه، مؤكداً إدانة مصر لأي عمل “يستهدف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها”.

وأكد “دعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها، وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها، والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات”، على حد تعبير الرئيس المصري.

يُذكر أنه بعد العملية التي أطلقت عليها القوات المسلحة اليمنية “إعصار اليمن” والتي جاءت رداً على استمرار تحالف العدوان السعودي الاماراتي باعتداءاته وحصاره، قامت طائرات الأخير بشن غارات خلفت مئات الشهداء والجرحى، ودمار كبير في الممتلكات والبنى التحتية المدنية، في صنعاء (الحي الليبي) وصعدة (السجن المركزي) والحديدة (مبنى الاتصالات) وغيرها.

المصدر: روسيا اليوم