غرفة التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2022 - 23:00

غرفة التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط

منذ 2 ساعة 25 January، 2022
أخبار موقع المنار

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