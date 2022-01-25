هيئة الاشراف على الانتخابات عرضت لانطلاق عملها: قرارات تنظيمية وتعاميم تقتضيها هذه المرحلة من أعمالها

صدر عن هيئة الإشراف على الإنتخابات بيان، عرض لانطلاق عمل الهيئة، وفيه:

“بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29\12\2021 دعوة الهيئات الناخبة،

والتعميم الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 5\1\2022 المتعلق بتحديد مهل تقديم تصاريح الترشيح،

وبما أن فتح باب الترشح يعتبر قانونا بداية فترة الحملة الإنتخابية التي تبدأ فيها مهام الهيئة في الإشراف على الدعاية والإعلان الإنتخابيين والإنفاق الإنتخابي،

وعلى ضوء الإجتماع الذي عقدته الهيئة مع وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 10\1\2022 الذي توصل إلى أنه في ظل عدم تعيين هيئة جديدة، فإن الهيئة الحالية هي المخولة قانونا بالإشراف على الإنتخابات النيابية المقبلة وفقا للصلاحيات المنوطة بها،

بناء على ذلك ، وتطبيقا لمبدأ ديمومة الهيئة واستمراريتها وفقا لأحكام المادتين 9 و11 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017 ،

باشرت هيئة الإشراف على الإنتخابات ومنذ تاريخ 5\1\2022 بعقد عدة اجتماعات عمل في مجال التحضيرات القانونية والإدارية،

اتخذت خلالها عددا من القرارات التنظيمية والتعاميم والإعلانات والبيانات التي تقتضيها هذه المرحلة من أعمالها ومنها:

أولا: القرارات التنظيمية:

تم اعتماد الصيغ المعمول بها في الإنتخابات النيابية العامة السابقة عام 2018 مع إدخال التعديلات اللازمة عليها عند الإقتضاء، وهي:

1.النظام الداخلي للهيئة .

2.تعيين السيد عطالله غشام أمين سر للهيئة .

3. الهيكلية التنظيمية للهيئة .

4. تحديد شروط وأصول القيام بعمليات استطلاع الرأي وكذلك نشر أو بث أو توزيع النتائج أثناء فترة الحملة الإنتخابية، ومراقبة التقيد بفترة الصمت الإنتخابي.

5. تحديد إجراءات وشروط مواكبة الهيئات الأجنبية وهيئات المجتمع المدني المحلية لمواكبة العملية الإنتخابية ومراقبة مجرياتها.

6. ميثاق الشرف المتعلق بمواكبة العملية الإنتخابية ومراقبتها والذي يتوجب على الهيئات والجهات الأجنبية وهيئات المجتمع المدني المحلية الإلتزام به.

7. تحديد قواعد السلوك للتغطية الإعلامية من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية الراغبة في المشاركة في تغطية عملية الإقتراع والفرز.

ثانيا : التعاميم والبيانات:

إصدار التعاميم اللازمة لانطلاق أعمال الهيئة وإصدارها وهي التالية :

1. إعلان إلى جميع وسائل الإعلام الخاصة الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الإنتخابيين المدفوعة الأجر، لتقديم طلبات المشاركة وفقا لمضمون هذا الإعلان.

2. إعلان إلى جميع وسائل الإعلام الفضائية الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الإنتخابيين المدفوعة الأجر، لتقديم طلبات المشاركة وفقا لمضمون هذا الإعلان.

3. إعلان إلى جميع الشركات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات عادية أو إلكترونية مخصصة للإعلانات الراغبة في المشاركة في الإعلان الإنتخابي لتقديم طلبات المشاركة وفقا للشروط المحددة في هذا الإعلان.

4. إعلان إلى هيئات المجتمع المدني الراغبة في مواكبة الإنتخابات ومراقبة مجرياتها، لتقديم طلبات اعتمادها إلى الهيئة، وفقاً للشروط المحددة

بالإضافة إلى عدد من القرارات التنظيمية والبيانات والإعلانات والتعاميم التي تقتضيها مرحلة الإشراف على الإنتخابات بجميع مراحلها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام