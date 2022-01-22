شركة فايزر: سنقدم طلبا للموافقة على استخدام لقاح معد لمواجهة متحور أوميكرون – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 22 2022 - 22:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
22 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
قوى العدوان السعودي الأمريكي تشن غارات على مطار صنعاء الدولي ومديرية مجز في صعدة وشبكة الاتصالات في عمران
وزير الصحة اليمني: نناشد الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية بتسيير رحلات إسعافية لإجلاء مصابي مجزرة صعدة
الخارجية الإيرانية: استمرار الهجمات العسكرية للتحالف على اليمن وصمت المجتمع الدولي وبيع الأسلحة عقّدت طريق السلام
حركة الجهاد الإسلامي تنظم مسيرة حاشدة في قطاع غزة نصرةً للشعب اليمني ورفضاً للحرب المدمرة
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: ندعو الأمة إلى الخروج بمظاهرات ضد استهداف المدنيين في اليمن
البطش: كان الأجدر بالقادة العرب الذي شكلوا التحالف ضد اليمن أن يقفوا على الحياد في الملف اليمني
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: أثبتت سنوات الحرب على اليمن مدى عبثيتها وفشلها عبر اللجوء إلى كل أشكال القتل والدمار
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: ندين جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات تحالف العدوان بحق الضحايا المدنيين
التيار الشعبي التونسي يهيب بكل القوى الحرة في الوطن العربي والعالم لدعم صمود الشعب اليمني والتحرك لكسر الحصار ووقف الحرب
تجمع العلماء المسلمين: المجزرة البشعة التي ارتكبها تحالف العدوان في اليمن تؤكد همجية العدوان واستهدافه للأبرياء والآمنين
تجمع العلماء المسلمين: ندين بيان مجلس الأمن الذي أدان الشعب اليمني وقيادته بسبب العمل الدفاعي وتعامى عن المجازر في اليمن
الشيخ أحمد قبلان: ما يجري على اليمن حرب مجنونة ومحرمة وعدوانية بشدة والمستفيد منها تل أبيب وواشنطن والغرب
رئيس حزب العمال البريطاني: الحكومة البريطانية متواطئة بجرائم اليمن وبتسليح وتدريب الحرب التي تقودها السعودية عليه
رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الصهيوني الأسبق يبدي خشيته من قيام اليمنيين باستهداف إيلات كما استهدفت أبو ظبي
القوات المسلحة اليمنية: التصدي لعدد من الزحوفات الكبيرة المسنودة بغطاء جوي مكثف باتجاه قواتنا في مديرية عين بمحافظة شبوة
العميد يحيى سريع: أكثر من 120 قتيل وجريح وتدمير أكثر من 12 آلية ومدرعة خلال صد زحوفات باتجاه عين
العميد سريع: تم استهداف عدد من تجمعات العدو بأربعة صواريخ باليستية سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى
مراسل المنار: إصابة مواطن لبناني بانفجار جسم مشبوه من مخلفات العدو الإسرائيلي في منطقة سلطان جنوبي غرب بلدة عيتا الشعب
وزارة الصحة العامة: 5596 إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتقي وزير الخارجية الكويتي في السراي الحكومي
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: إرساء قواعد إحياء خطوط سكك الحديد يعيد للبنان دوره المحوري في المنطقة
الخارجية الأوكرانية: أعربنا لسفيرة ألمانيا عن خيبة أمل عميقة لرفض برلين تزويدنا بأسلحة دفاعية
الخارجية البريطانية: ننصح مواطنينا بعدم السفر غير الضروري إلى أوكرانيا لأن الأحداث تمضي سريعاً
7 قتلى و9 جرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة هرات غرب أفغانستان
فوج إطفاء بيروت يهيب بالمواطنين توخي الحذر خلال تنقلاتهم مع قرب وصول منخفض جوي جديد
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: جاهزون للحوار والاستماع لمخاوف روسيا ولن نتنازل عن مبادئنا بشأن انضمام دول جديدة
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صاروخين تكتيكيين موجهين أصابا بدقة هدفاً على جزيرة في البحر الشرقي للبلاد
خدمة البريد الصينية تأمر بتعقيم الطرود الدولية وتحث على خفض طلبات الشراء من الخارج بسبب فيروس كورونا
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
سعر برميل نفط خام يسجل 86.84 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات
إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة عاصفة ثلجية تضرب شرق الولايات المتحدة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
شركة فايزر: سنقدم طلبا للموافقة على استخدام لقاح معد لمواجهة متحور أوميكرون
منذ 23 mins
22 January، 2022
المتحور أوميكرون
شركة فايزر
التعليقات
ذات صلة
شركة فايزر: العودة للحياة الطبيعية قريبة
فايزر تعلن عن نتائج إيجابية جدا لفاعلية عقارها المضاد لكوفيد
أستراليا.. قرار جديد بخصوص الحدود بعد مخاوف مرتبطة بمتحور “أوميكرون”
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح