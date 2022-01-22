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January 22 2022 - 16:32

أهالي تنورين بلا كهرباء وإنترنت منذ أسبوع

منذ 1 ساعة 22 January، 2022
بلدة تنورين
لبنان

ناشد أهالي تنورين السلطات المحلية مؤسستي “كهرباء لبنان”، و”مياه لبنان الشمالي”، شركة “أوجيرو”، وشركات الخلوي إصلاح الأعطال في هذه القطاعات وتأمين الخدمات من مياه، كهرباء وإنترنت، بعد انقطاعها التام عن أهالي تنورين منذ أسبوع.
كما ناشد الأهالي بلدية تنورين إعادة النظر بالتقنين المعتمد من المولدات الخاصة الذي فرض على الأهالي، مع ارتفاع أسعار الدولار، وإعادة التغذية بالتيار الكهربائي بالشكل الطبيعي بخاصة مع انخفاض أسعار الدولار كي تعود الحياة بشكل شبه طبيعي إلى أهالي تنورين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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