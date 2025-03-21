إغلاق مطار هيثرو في لندن طوال يوم الجمعة بسبب انقطاع الكهرباء

أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو بلندن أنّ المطار الأكبر في أوروبا أُغلق بسبب حريق ضخم اندلع في محطة كهرباء فرعية تُزوّده بالطاقة، مشيرة إلى أنّ الإغلاق سيستمر طوال يوم الجمعة.

وقالت شركة «هيثرو إيربورت هولدينغز» في بيان إنّ «مطار هيثرو يشهد انقطاعاً كبيراً في التيار الكهربائي، حفاظاً على سلامة مسافرينا وزملائنا، سيُغلق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) من يوم 21 آذار مارس».

وأضافت «ينبغي على المسافرين عدم التوجّه إلى المطار في أيّ ظرف من الظروف إلى أن يُعاد فتحه»، وبحسب موقع «فلايت رايدار24» المتخصص بتتبّع الرحلات الجوية فإنّ العديد من الرحلات الجوية تم تحويل وجهاتها، بينما قالت سلطات المطار إنها «تتوقع اضطرابات كبيرة خلال الأيام المقبلة».

من جهتها، أعلنت مديرية الإطفاء في لندن أنّ حريقاً «كبيراً» اندلع في محطة كهرباء فرعية في بلدة هايز الواقعة في ضاحية هيلينغدون.

وقال المسؤول في المديرية بات غولبورن إنّ «الحريق تسبّب بانقطاع للتيار الكهربائي، ما أثّر على عدد كبير من المنازل والشركات المحلية، نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا للحدّ من الانقطاع».

وأضاف أنّ «إطفائيينا يعملون بلا كلل في ظل ظروف صعبة للسيطرة على الحريق بأسرع وقت ممكن».

وحُوِّل مسار رحلة تابعة لشركة كوانتاس آتية من بيرث إلى مطار شارل ديغول في باريس، بينما تقرر أن تهبط في مطار شانون الإيرلندي رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز آتية من نيويورك.

ويستقبل مطار هيثرو أكثر من 80 مليون مسافر سنوياً.

المصدر: ا ف ب