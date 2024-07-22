عرف العالم أن شركة الأمن السيبراني كراودسترايك تسببت في انقطاع تقني عالمي، يوم الجمعة، لكن معرفة من سيدفع فاتورة الأضرار قد تستغرق وقتاً أطول بكثير.

«أكبر انقطاع تقني في التاريخ»، بوصف أحد خبراء الأمن السيبراني، أدى إلى إلغاء أكثر من 5 آلاف رحلة طيران تجارية في جميع أنحاء العالم، وتعطيل الأعمال، بدءاً من مبيعات التجزئة حتى تسليم الطرود والإجراءات في المستشفيات؛ ما أثر سلباً على الإيرادات ووقت الموظفين والإنتاجية.

كان سبب المشكلة هو احتواء أجزاء قليلة على أخطاء في كود البرمجة الخاصة بكراودسترايك في «تحديث المحتوى»، ولسوء الحظ، استغرق إصلاح الخطأ وقتاً أطول بكثير من التسبب فيه، وقد يستغرق الأمر أياماً قبل أن تعود جميع الأنظمة إلى وضعها الطبيعي.

وفي حين اعتذرت كراودسترايك، إلا أنها لم تذكر ما إذا كانت تنوي تقديم تعويضات للعملاء المتضررين أم لا، وعندما سألتها شبكة «CNN» عما إذا كانت تخطط لتقديم تعويضات، لم تجب عن هذا السؤال.

ويقول الخبراء إنهم يتوقعون أنه ستكون هناك مطالبات بالمكافآت، وربما دعاوى قضائية على الشركة التي انخفضت قيمتها السوقية بنحو 11.6 مليار دولار، يوم الجمعة، بعد تراجع السهم بنحو 11.10 في المئة.

فاتورة بمليار دولار

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أندرسون الاقتصادية، وهي شركة أبحاث في ميشيغان متخصصة في تقدير التكلفة الاقتصادية لأحداث مثل الإضرابات وغيرها من اضطرابات الأعمال، باتريك أندرسون، إنه على الرغم من اتفاق الخبراء على أنه من السابق لأوانه الحصول على قيمة خسائر تعطل الإنترنت العالمي يوم الجمعة، «فإن هذه التكاليف يمكن أن تتجاوز مليار دولار بسهولة».

وتقدر شركته أن الاختراق الأخير لشركة «سي دي كيه غلوبال»، وهي شركة برمجيات تخدم وكلاء السيارات في الولايات المتحدة، قد وصلت تكلفته إلى مليار دولار، وبينما استمر هذا الانقطاع لفترة أطول، نحو ثلاثة أسابيع، إلا أنه كان مقتصراً على صناعة واحدة محدودة.

وأضاف «يؤثر الانقطاع الأخير على عدد أكبر بكثير من المستهلكين والشركات بطريقة تتراوح بين الإزعاج الطفيف والاضطرابات الخطيرة وتؤدي إلى تكاليف باهظة لا يمكنهم استعادتها بسهولة»، وأضاف أندرسون أن التكاليف يمكن أن تكون كبيرة بشكل خاص لشركات الطيران، بسبب فقدان الإيرادات من الرحلات الجوية الملغاة وتكاليف العمالة والوقود الزائد للطائرات التي حلقت لكنها واجهت تأخيرات كبيرة.

على الرغم من هيمنة كراودسترايك في مجال الأمن السيبراني، فإن إيراداتها تقل قليلاً عن 4 مليارات دولار سنوياً. ولكن قد تكون هناك حماية قانونية لشركة كراودسترايك في عقود عملائها لحمايتها من المسؤولية، وفقاً لأحد الخبراء.

وقال جيمس لويس، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «أعتقد أن العقود تحميهم».

المصدر: CNN