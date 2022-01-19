وفد من “الجهاد” زار مقر “التوحيد”.. وتأكيد على وحدة المقاومة بمواجهة الصهاينة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 18:38

وفد من “الجهاد” زار مقر “التوحيد”.. وتأكيد على وحدة المقاومة بمواجهة الصهاينة

منذ 49 mins 19 January، 2022
لقاء
لبنان

زار وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يتقدّمه عضو المكتب السياسي نافذ عزام الاربعاء مقر حركة التوحيد الإسلامي في طرابلس شمال لبنان.

وقد استعرض المجتمعون آخر التطوّرات عربياً وإسلاميّاً، ولا سيّما مستجدات الشأن الفلسطيني خارج فلسطين وفي الداخل، مؤكدين على وحدة مشروع المقاومة في مواجهة المحتلين الصهاينة، والذي ينطلق من الشراكة الوطنية والوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في مسيرته المباركة لتحرير القدس والأقصى وفلسطين.

واعتبر المجتمعون أنّ ملحمة سيف القدس والانتصار الكبير على العدو شكّل رسالة ملهمة لكلّ الأجيال، هذا على الرغم من الهجمة المستمرّة على فلسطين وعلى أمتنا العربية والإسلامية وما حصل من انهيارات في الأنظمة العربية اللّاهثة وراء التطبيع، وفي ظلّ التقصير في نصرة القضية الفلسطينية من العرب فيما تدفّق الدّعم لليهود لم ينقطع يوماً.

وشدّد المجتمعون على أنّ محاولات تصفية القضية الفلسطينية بتعميم حالة الاستضعاف والقهر والضغط والحصار ستبوء بالفشل.

المصدر: بريد الموقع

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