“الجهاد”: عملية حيفا رد طبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا

باركت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين في بيان لها يوم الإثنين العملية البطولية التي وقعت بالقرب من مدينة حيفا المحتلة وأوقعت قتيلا وجريحا في صفوف المستوطنين الصهاينة.

وقال البيان إن “هذه العملية ومثيلاتها هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا وحرب الإبادة التي يشنها ضد وجوده وممارسة القهر والإجرام بحق أبناء شعبنا في كل فلسطين”.

يذكر ان صباح الاثنين نفذت عملية إطلاق نار بطولية قرب منطقة يكنعام جنوبي مدينة حيفا، داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948، ما ادى الى مصرع مستوطن صهيوني واصابة آخر بجروح.

المصدر: فلسطين اليوم