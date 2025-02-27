حركة الجهاد أشادت بعملية الخضيرة: التصعيد هو الرد الطبيعي على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة

اعتبرت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين أن “عملية الدهس والطعن البطولية التي وقعت الخميس في منطقة كركور بالقرب من بلدة الخضيرة، في الداخل الفلسطيني المحتل في العام 48، تأتي استمراراً لنهج المقاومة ضد العدو الصهيوني على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، ورداً على عدوان الاحتلال الهمجي المتواصل منذ أكثر من شهر على مدن ومخيمات شعبنا في الضفة المحتلة”.

وأشادت الحركة في بيان لها الخميس بالعملية البطولية، ولفتت الى انها “تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل لأكثر من شهر على مدن ومخيمات الضفة الغربية”، وأكدت أن “هذه العملية تُثبت يقظة المقاومة واستعدادها الدائم لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، رغم كل الصعوبات والتحديات والإجراءات الأمنية المشددة”، وقالت إن “تضارب الأنباء حول هوية منفذ العملية الذي تردد أنه من سكان مخيم جنين ويقيم داخل أراضي 48، محاولة لتبرير أي اعتداء عليه”، وحمّلت “الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته وحالته الصحية”،

وشددت الحركة على “كتائبها المسلحة تخوض مواجهة مفتوحة مع جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين في الضفة الغربية”، ودعت “أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد أعمال المقاومة لإحباط ما وصفته بالمخطط العدواني الذي يستهدف تدمير المخيمات وتهجير السكان وتهويد الضفة الغربية ومقدساتها”، وشددت على “قدرة المقاومة على إفشال أهداف الاحتلال”، واكدت أن “التصعيد هو الرد الطبيعي على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة”.

المصدر: فلسطين اليوم