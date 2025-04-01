“الجهاد”: العدوان الصهيوني على الضاحية محاولة لزعزعة استقرار لبنان وخلط الأوراق

دانت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين “العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت”، مؤكدة أنه “انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وقالت الحركة في بيان لها يوم الثلاثاء إن “العدوان على الضاحية محاولة لزعزعة استقرار لبنان وخلط الأوراق لخدمة أجنداته العدوانية”، واضافت أنه “يأتي في سياق مساعيه لفرض شروطه على الشعب اللبناني تحت غطاء التصعيد والتوتر”.

وأشارت الحركة الى أن “هذا العدوان الذي يحظى بدعم واضح من الإدارة الأميركية، يندرج ضمن مخطط أوسع لإعادة رسم خارطة المنطقة بما يخدم كيان الاحتلال والولايات المتحدة وذلك على حساب أمن شعوبنا واستقرارها”.

ولفتت الحركة إلى أن “العدوان الإسرائيلي على الضاحية هو امتداد لسلسلة من الاعتداءات المستمرة بحق فلسطين وسوريا واليمن، فضلًا عن التهديدات المتواصلة للجمهورية الإسلامية في إيران”.

وأكدت الحركة “وقوفها بالكامل إلى جانب الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في مواجهة كل محاولات العدو للنيل من أمنه وسيادته”.

يذكر ان طيران العدو الاسرائيلي اعتدى فجر الثلاثاء على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى الى استشهاد وجرح عدة اشخاص، في انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية ولاعلان وقف اطلاق النار مع لبنان.

المصدر: فلسطين اليوم