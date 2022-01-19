حركة الملاحة تعود إلى مرفأ طرابلس بعد تعطلها ليلا

استؤنفت حركة الملاحة داخل مرفأ طرابلس صباح اليوم الأربعاء بعدما عطلت العاصفة الملاحة البحرية طوال ساعات الليل حيث اشتدت سرعة الرياح لتصل إلى ٩٠كلم في الساعة .

مدير عام النقل البري والبحري احمد تامر أوضح لموقع المنار ان”الحركة التجارية توقفت بشكل كامل من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة فجر اليوم الأربعاء ليستانف العمل صباحا بعدما هدأت العاصفة التي اشتدت وبلغت ذروتها ليلا فتعطلت حركة الملاحة لتعود صباح اليوم الحركة داخل المرافئ وحيث بدأت البواخر إفراغ حمولتها بعدما دخلت حوض المرفأ عند هدوء الرياح”.

العاصفة هبة عطلت الحركة داخل مرفأ الصيادين في ميناء طرابلس بشكل كامل ولازم الصيادون منازلهم بعدما احكموا بالحبال مراكبهم التي رست في حوض مرفأ الصيادين عند الكورنيش البحري في مدينة الميناء فيما اقتصرت الأضرار على تصادم بعض المراكب ببعضها البعض جراء الرياح القوية،في وقت عملت وحدات بحرية الجيش على منع الصيادين ركوب البحر الى حين هدوء العاصفة.

أما في بشري واهدن فإن الطرقات مقطوعة باتجاه الارز وحتى منطقة ضهر القضيب حيث تعمل الجرافات التابعة لوزارة الاشغال والبلديات في المنطقة على فتح الطرق.

أما في الضنية فقد وصلت الثلوج الى بلدة بخعون في قضاء الضنية التي تعلو حوالي 600 متر عن سطح البحر وقد غطت الثلوج المرتفعات الضنية وقطعت بعض الطرق الجبلية وسط تدن في درجات الحرارة التي وصلت إلى ما دون الصفر .

وأبرز الطرقات التي أغلقت بسبب تراكم الثلوج عليها، هي: طريق الضنية ـ الهرمل، طريق بقاعصفرين ـ جرد النجاص، طريق بقرصونا ـ نبع السكر.

المصدر: موقع المنار