عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 19 كانون الأول 2022

العناوين
النهار : مواكبة فرنسية “ضاغطة” وعقوبات أميركية إضافية
البناء : قمة بوتين – رئيسي ترتّب أوراق التحالف والتفاوض من كازاخستان الى سورية وفيينا
الديار : الحكومة تستعيد نشاطها الاسبوع المقبل ولا تدابير موجعة قبل الانتخابات
الجمهورية : إستطلاع فرنسي للأزمات والإنتخابات.. وتحضير مشروع لتأجيل الاستحقاق البلدي
اللواء : جلسات مفتوحة لإقرار الموازنة وحزمة التقديمات.. ومودع ينتزع بالقوة دولاراته من مصرف بقاعي
الأخبار : هل يواصل سلامة الاختباء خلف موظّفيه؟
الأسرار
صحيفة البناء
كواليس
أكدت مصادر دبلوماسية مشاركة في مفاوضات فيينا أن لا تأثير لما يجري في منطقة الخليج او حول أوكرانيا من تصعيد على مسار التفاوض الجاري حول العودة للاتفاق حول الملف النووي مع إيران. وقالت إن التقدم المحقق في التفاوض يجعل إمكانية إنجاز الاتفاق نهاية هذا الشهر قائمة.
خفايا
قال مصدر مالي إن مصرف لبنان استعاد الأموال التي أنفقها لتثبيت سعر الصرف وبدأ بمراكمة فائض من الدولارات بعد نجاحه ببدء البيع لفائض الليرات اللبنانية الذي قام بطباعته مقابل بيع اللبنانيين للدولارات التي خزنوها في بيوتهم على أسعار صرف منخفضة وهم يبيعونها خشية مزيد من الانخفاض.
صحيفة الأنباء
*حركة دبلوماسية
حركة دبلوماسية لافتة لدولة معنية بالملف اللبناني وذلك على خلفية قرار مستجد مؤخراً.
*تعقيدات كبيرة
ملف قضائي أساسي يواجه تعقيدات كبيرة يبدو انها ستكون طويلة مع غياب الارادة السياسية بحلّها.
صحيفة النهار
يقول مرجع سياسي بارز أن الحكومة والدولة اللبنانية غير قادرتين على تأمين مبلغ ستمئة ألف دولار لإصلاح أنبوب أساسي للنفط بسبب التعطيل الذي يمارسه البعض في ظل ما يعانيه البلد من إفلاس مالي لم يسبق له مثيل.
يُنتظر بعد عودة مرجع سياسي من الخارج في زيارة لم يكشف عن نقابها، إطلاق الماكينة الإنتخابية لحزبه والتواصل مع الحلفاء، والإعلان عن المرشحين في وقت ليس ببعيد
يتردد ان سياسيين يقومون بزيارات استطلاع خارجية لتلمس حقيقة الموقف من لبنان من دون الإعلان عن تلك الزيارات
صحيفة الجمهورية
لاحظ متابعون لملف الدواء تفاوتاً في سعر بعض الأدوية من صيدلية لأخرى بنسب عالية، وذلك من دون تحرّك يُذكر للمسؤولين.
يبدي نواب رغبتهم في الترشح الى الإنتخابات النيابية المقبلة إلّا أنّ ترشّحهم مرتبط بقرار رئيس التيار الذي ينتمون إليه لذلك يتحرّكون في انتظار هذا القرار
صحيفة اللواء
لوّح سفراء لمن التقوا بهم أن مشروع العقوبات لن يتأخر إذا استمر التلاعب في ما خص الاستجابة لمتطلبات صندوق النقد.
دخل حزب بارز بين حليفين من طائفة أخرى، وتمكن من إقناعهما بالتحالف الانتخابي في دوائر الجبل.
المصدر: صحف