عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 19 كانون الأول 2022

العناوين

النهار : مواكبة فرنسية “ضاغطة” وعقوبات أميركية إضافية

البناء : قمة بوتين – رئيسي ترتّب أوراق التحالف ‏والتفاوض من كازاخستان الى سورية ‏وفيينا

الديار : الحكومة تستعيد نشاطها الاسبوع المقبل ولا تدابير موجعة قبل ‏الانتخابات

الجمهورية : إستطلاع فرنسي للأزمات والإنتخابات.. ‏وتحضير مشروع لتأجيل الاستحقاق ‏البلدي

اللواء : ‎جلسات مفتوحة لإقرار الموازنة وحزمة التقديمات.. ومودع ينتزع بالقوة دولاراته من ‏مصرف بقاعي

الأخبار : هل يواصل سلامة الاختباء خلف موظّفيه؟

الأسرار

صحيفة البناء

كواليس

أكدت مصادر دبلوماسية مشاركة في مفاوضات فيينا أن لا تأثير لما يجري في منطقة الخليج ‏او حول أوكرانيا من تصعيد على مسار التفاوض الجاري حول العودة للاتفاق حول الملف ‏النووي مع إيران. وقالت إن التقدم المحقق في التفاوض يجعل إمكانية إنجاز الاتفاق نهاية ‏هذا الشهر قائمة‎.‎

‎خفايا

قال مصدر مالي إن مصرف لبنان استعاد الأموال التي أنفقها لتثبيت سعر الصرف وبدأ ‏بمراكمة فائض من الدولارات بعد نجاحه ببدء البيع لفائض الليرات اللبنانية الذي قام بطباعته ‏مقابل بيع اللبنانيين للدولارات التي خزنوها في بيوتهم على أسعار صرف منخفضة وهم ‏يبيعونها خشية مزيد من الانخفاض‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎حركة دبلوماسية

حركة دبلوماسية لافتة لدولة معنية بالملف اللبناني وذلك على خلفية قرار مستجد مؤخراً‎.‎

‎*‎تعقيدات كبيرة

ملف قضائي أساسي يواجه تعقيدات كبيرة يبدو انها ستكون طويلة مع غياب الارادة السياسية بحلّها‎. ‎

صحيفة النهار

يقول مرجع سياسي بارز أن الحكومة والدولة اللبنانية غير قادرتين على تأمين مبلغ ستمئة ألف دولار لإصلاح ‏أنبوب أساسي للنفط بسبب التعطيل الذي يمارسه البعض في ظل ما يعانيه البلد من إفلاس مالي لم يسبق له مثيل‎.‎

يُنتظر بعد عودة مرجع سياسي من الخارج في زيارة لم يكشف عن نقابها، إطلاق الماكينة الإنتخابية لحزبه ‏والتواصل مع الحلفاء، والإعلان عن المرشحين في وقت ليس ببعيد

يتردد ان سياسيين يقومون بزيارات استطلاع خارجية لتلمس حقيقة الموقف من لبنان من دون الإعلان عن تلك ‏الزيارات

صحيفة الجمهورية

لاحظ متابعون لملف الدواء تفاوتاً في سعر بعض الأدوية من صيدلية لأخرى بنسب عالية، وذلك ‏من دون تحرّك يُذكر للمسؤولين‎.‎

يبدي نواب رغبتهم في الترشح الى الإنتخابات النيابية المقبلة إلّا أنّ ترشّحهم مرتبط بقرار رئيس ‏التيار الذي ينتمون إليه لذلك يتحرّكون في انتظار هذا القرار

صحيفة اللواء

لوّح سفراء لمن التقوا بهم أن مشروع العقوبات لن يتأخر إذا استمر التلاعب في ما خص الاستجابة لمتطلبات ‏صندوق النقد‎.‎

دخل حزب بارز بين حليفين من طائفة أخرى، وتمكن من إقناعهما بالتحالف الانتخابي في دوائر الجبل‎.‎

المصدر: صحف