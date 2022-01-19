غرفة التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 00:18

غرفة التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

منذ 13 mins 19 January، 2022
أخبار موقع المنار

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