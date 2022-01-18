انفجار في خط نفط كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب تركيا (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2022 - 21:58

انفجار في خط نفط كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب تركيا (وكالة يونيوز)

منذ 30 mins 18 January، 2022
أخبار موقع المنار

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