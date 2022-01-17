رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع نبه من تكون الجليد على الطرق في اليومين المقبلين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2022 - 14:06

رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع نبه من تكون الجليد على الطرق في اليومين المقبلين

منذ 34 mins 17 January، 2022
b1863b2d008214dbafc5c814fd4a40cf
لبنان

دعا رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع عبد الإله زكريا أهلنا في الجرد، الى “التنبه من تكون الجليد على الطرقات في اليومين المقبلين، وضرورة الحفاظ على سلامة أبناء المنطقة وعدم ركن السيارات على جوانب الطرقات تفاديا لأي حوادث”.

كما نبه من المنخفض الجوي القادم وذلك حسب تقديرات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي حيث يشتد مساء الثلاثاء صباح الاربعاء مع تساقط الثلوج على مستويات متدنية 600 متر وما فوق، لذلك نرجو من أهلنا أخذ الحيطة والحذر وعدم التأخر ليلا خلال هذه الايام، حيث ستصل درجة الحرارة الى 8 درجات تحت الصفر بسبب تكون الجليد. نسأل الله الصحة والسلامة للجميع وندعوه بأن يمر هذا المنخفض على خير، وبخاصة في هذه الظروف الحرجة والصعبة التى نعاني منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح