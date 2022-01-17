رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع نبه من تكون الجليد على الطرق في اليومين المقبلين

دعا رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع عبد الإله زكريا أهلنا في الجرد، الى “التنبه من تكون الجليد على الطرقات في اليومين المقبلين، وضرورة الحفاظ على سلامة أبناء المنطقة وعدم ركن السيارات على جوانب الطرقات تفاديا لأي حوادث”.

كما نبه من المنخفض الجوي القادم وذلك حسب تقديرات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي حيث يشتد مساء الثلاثاء صباح الاربعاء مع تساقط الثلوج على مستويات متدنية 600 متر وما فوق، لذلك نرجو من أهلنا أخذ الحيطة والحذر وعدم التأخر ليلا خلال هذه الايام، حيث ستصل درجة الحرارة الى 8 درجات تحت الصفر بسبب تكون الجليد. نسأل الله الصحة والسلامة للجميع وندعوه بأن يمر هذا المنخفض على خير، وبخاصة في هذه الظروف الحرجة والصعبة التى نعاني منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام