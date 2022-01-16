إرشادات وقائية للدفاع المدني حول استخدام وسائل التدفئة والتنقل

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، المواطنين بالاحتياطات التي يجب اتخاذها من أجل درء المخاطر المرافقة لسوء استخدام وسائل التدفئة وضرورة التقيد بالإرشادات الوقائية خلال فصل الشتاء وهي:

أسس التعامل مع وسائل التدفئة:

– شودييرات: تنظيف الحراقات وبخاصة البخاخات وعند تركيبها الفصل بين الحراقات وخزانات المازوت، ووضعها في غرف منعزلة عن بعضها قبل استعمالها.

– المدفأة الكهربائية: التأكد من أن الإمدادات الكهربائية الخاصة بها صحيحة وآمنة.

– الغاز: التأكد عند تبديل القارورة دوريا من أن خرطوم الغاز سليم ويخلو من أي تشقق. ويفضل استبداله سنويا.

– الفحم: التأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كاملا قبل إدخاله إلى الغرفة وتهوئة المكان من فترة إلى أخرى للسماح بدخول الأوكسيجين النقي.

– إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (ستائر، أغطية السرير…إلى آخره).

– تهوئة المنازل باستمرار تلافيا للاختناق عند التدفئة بواسطة الفحم – الحطب أو الغاز.

– عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف تجفيفها.

الكهرباء:

– في حال حدوث أي عطل في قاطع الكهرباء (دجنكتير /disjoncteur) لا تبدله فقط. بل يجب معرفة السبب وحل المشكلة.

– لا تستبدل قاطع الكهرباء disjoncteur بآخر يتجاوز قوة سحب الكهرباء وفقا لقدرة الامبيراج الخاص بالدائرة الكهربائية circuit.

– تجنب استخدام العديد من الأجهزة (مثل المكواة أو أجهزة أخرى تستهلك الطاقة بنسبة عالية) في الوقت نفسه على مأخذ الكهرباء عينه.

– إعمد إلى إيقاف أو إلغاء توصيل الأجهزة الكهربائية عند الإنتهاء من استخدامها.

– إرشادات حول تدابير السلامة العامة خلال التنقل على الطرقات إبان العاصفة الثلجية:

– لا تقصد المناطق الجبلية او العكس الا عند الضرورة القصوى.

– استمع الى وسائل الاعلام لمعرفة احوال الطقس.

اذا اضطررت للتجول، تزود بالتجهيزات التالية وقم بما يلي من اجراءات:

– فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الاطارات وضرورة تزويدها بسلاسل معدنية.

– دولاب احتياطي.

– طعام ومياه للشرب ليومين.

– الادوية التي تتناولها بانتظام (قلب، ضغط، الخ…).

– سائل مدفىء غير كحولي.

أثناء السير:

– استمع وتقيد بإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي والدفاع المدني.

– لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.

– افسح في المجال لمرور السيارات الآتية من الاتجاه المقابل.

– لا تتهور وتخاطر في قيادة السيارة.

– اركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.

– لا تشغل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.

– حدد في اي مكان انت موجود لطلب النجدة عبر الخلوي، وأرشد المنقذين الى موقعك وزودهم برقم هاتفك والتفاصيل للوصول السريع اليك.

– ترجل من السيارة، واحتم في اقرب مكان اليك، حاملا معك الدواء والطعام والشراب والاغطية الصوفية.

إرشادات خاصة بالمقيمين في المناطق الجبلية:

– الإستماع إلى نشرات الطقس عبر وسائل الإعلام.

– التمون بالأطعمة والمياه والأدوية الدورية والمضادات الحيوية وأدوية السعال وتخفيض الحرارة.

– التمون بمواد التدفئة كالمازوت أو الحطب.

– تأمين الكميات المناسبة من أعلاف الحيوانات التي تقتنونها.

– عدم التجول إلا عند الضرورة القصوى خلال العاصفة.

– عدم ترك أي وسيلة تدفئة تعمل على نظام اللهب المكشوف مشتعلة عند الذهاب إلى النوم أو ترك المنزل.

كما ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني برقم الطوارئ للدفاع المدني 125، والإطلاع على الصفحة الرسمية لها www.civildefense.gov.lb.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام