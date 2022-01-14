أوكرانيا: علامات على صلة جماعات قرصنة مرتبطة بروسيا بهجوم إلكتروني

قال جهاز أمن الدولة الأوكراني اليوم إنه رصد بعض الدلائل على أن الهجوم الإلكتروني الأخير على الشبكة الحكومية الأوكرانية مرتبط بمجموعات قراصنة ذات صلة بأجهزة المخابرات الروسية.

وقال جهاز أمن الدولة في بيان اوردته وكالة رويترز “جرى توثيق جميع تفاصيل الحادث في إطار الإجراءات الجنائية التي تم فتحها في السابق. في هذه اللحظة، يمكننا القول إن هناك بعض العلامات التي تدلل على تورط مجموعات قراصنة مرتبطة بالأجهزة الخاصة في الاتحاد الروسي”.

وضرب الهجوم الإلكتروني الضخم نحو 70 موقعا مساء أمس برسالة تحذير تقول للأوكرانيين “عليكم أن تخافوا وتتوقعوا الأسوأ” فيما جعل من المستحيل الوصول لبعض هذه المواقع صباح اليوم ودفع كييف إلى فتح تحقيق.

المصدر: وكالة رويترز