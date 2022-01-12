حفريات متواصلة للمستوطنين على مداخل المسجد الإبراهيمي

يواصل مستوطنون أعمال تخريب وحفريات على مداخل المسجد الإبراهيمي تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن مشروع تهويدي للمسجد وساحاته.

وبدوره، قال مدير المسجد الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة إن:” الاحتلال يطالعنا كل يوم باعتداء متنوع ومتكرر على المسجد الإبراهيمي، من ضمن مسلسل الاعتداءات الرهيبة باستمرار أعمال الحفر في الساحات الخارجية”.

وأشار أبو سنينة إلى أن”الاحتلال يبرر استمرار أعمال الحفر لإقامة مسار سياحي وإنشاء مصعد كهربائي لتسهيل مهمة دخول المستوطنين للمسجد الإبراهيمي”.

وأكد أبو سنينة على أن”ذلك يمثل تعديًا خطيرًا على حرمة المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين، ويدل على تهويد المسجد الإبراهيمي وساحاته كي تخضع كلها بالكامل تحت السيطرة والسيادة الإسرائيلية”.

وأوضح أن”مستوطنين نصبوا قبل أيام خيمة على باب المسجد المؤدي إلى القسم المغتصب بجانب جدار المسجد الإبراهيمي، وقاموا بالليل بأعمال الحفر وتعبئة الأتربة والحجارة وإحضار رافعات كبيرة، وقاموا بنقلها صباح أمس”.

المصدر: فلسطين اليوم