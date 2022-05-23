قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاعتداء على المسجد الإبراهيمي بالخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2022 - 22:08
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وزارة الصحة اللبنانية: ليس هناك أي حالة مؤكدة أو مشتبه بها بمرض جدري القردة في البلاد
مؤسسة كهرباء لبنان: مخزون مادة الغاز أويل سينفذ كلياً في معمل دير عمار مما سيؤدي إلى وضعه خارج الخدمة صباح الثلاثاء
وزير الطاقة وليد فياض: لا يوجد حتى الآن عروض جدية للكهرباء وكل ما تقدم هو إعلان نوايا بأسعار مرتفعة
الوزير فياض: لبنان لا يحتمل السير بعقود تأخذ صفة التراضي بالأسعار المقدمة بما أن الدولة غير قادرة على الدفع
النائب فضل الله: مستعدون للتعاون مع من يلتقي معنا في عناوين أساسية كحماية السيادة ومنع أي تدخل خارجي ومكافحة الفساد
النائب فضل الله: ندعو الحكومة للقيام بمسؤولياتها ومن يعتبر أنه بالحصول على مقعد نيابي زائد يستطيع حكم البلد واهم
المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري: بدء رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة حول مجلس النواب قبل الجلسة المقبلة
الحرس الثوري الإيراني: سنعاقب الجماعات الإرهابية المرتبطة بالصهاينة والاستكبار على جريمة اغتيال العقيد صياد خدايى
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي من عُمان: نسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع مسقط ضمن سياسة التوجه نحو دول الجوار
وكالة الأنباء العُمانية: مسقط وطهران توقعان 8 مذكرات تفاهم و4 برامج للتعاون في مجالات عدة بينها النفط والغاز
أمير قطر: إيران جارة لنا ونحاول حث جميع الأطراف على العودة للاتفاق النووي ولا ندعي دوراً رسمياً للوساطة بينها وبين الغرب
الرئيس الروسي خلال لقائه نظيره البيلاروسي: الاقتصاد الروسي صمد بجدارة في وجه ضربات العقوبات
الكرملين: عسكرة أوروبا لن تساعد في تعزيز الأمن في القارة ومصدر مشكلة الغذاء في العالم ليس روسيا بل العقوبات الغربية ضدها
الخارجية الروسية: مستعدون للعودة للمفاوضات مع كييف ولا نستبعد احتمال مناقشة تبادل أسرى "آزوفستال" معها
الخارجية الروسية: موسكو تدرس اقتراحاً مقدماً من روما للتسوية في أوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: روسيا لم تكن لتشن الغزو على أوكرانيا لو فرضت عليها عقوبات حاسمة قبل الحرب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: التوسع الذي لا يراعي حساسيات الأمن القومي لأعضاء الناتو لن يأتي بخير لأنقرة أو للحلف
رئيسة المفوضية الاوروبية: 70% من القمح في لبنان و30% من القمح في مصر مصدره أوكرانيا
وكالة الصحة الاوروبية: خطر انتشار جدري القردة على نطاق واسع ضئيل للغاية
المتحدث باسم الخارجية الصينية: الولايات المتحدة الامريكية تراجعت عن موقفها الأصلي والتزاماتها بمبدأ الصين الواحدة
توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت بسبب العاصفة الرملية
توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت بسبب العاصفة الرملية
وزارة الدفاع الروسية: تدمير آليات أوكرانية في مقاطعة جيتومير كانت متوجهة إلى دونباس
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: روسيا لم تكن لتشن الغزو على أوكرانيا لو فرضت عليها عقوبات حاسمة قبل الحرب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: التوسع الذي لا يراعي حساسيات الأمن القومي لأعضاء الناتو لن يأتي بخير لأنقرة أو للحلف
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته لليابان: الصين تلعب بالنار بشأن تايوان ومستعدون للدفاع عنها بوجه أي غزو صيني
الخارجية الصينية رداً على بايدن: ندعو الولايات المتحدة إلى توخي الحذر عند الحديث عن قضية تايوان
مقتل حارس أمن في السفارة القطرية في باريس وقوات الأمن تحتجز المشتبه فيه
عاصفة ترابية في العراق تتسبب بتعليق الرحلات الجوية وعشرات حالات الاختناق وتوقعات بانحسارها مساء اليوم
توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت بسبب العاصفة الرملية
الدفاع الروسية: تدمير شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية قرب محطة لسكك الحديد شمال غرب أوكرانيا
رئيس الوزراء الأسترالي يقر بهزيمة حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية وفوز حزب العمال فيها
الرئيس الإيراني: الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد طهران قد باءت بالفشل وهو ما اعترفت به الإدارة الأمريكية
الرئيس الروسي: روسيا تتعرض لحرب سيبرانية شاملة منذ بدء عمليتها في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي: محاولات الاتحاد الأوروبي الهيمنة على إفريقيا استعمار جديد لا يعجب روسيا
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاعتداء على المسجد الإبراهيمي بالخليل
منذ 45 mins
23 May، 2022
المسجد الإبراهيمي
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