غوتيريش يبدي “قلقه العميق” إزاء التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 01:52

غوتيريش يبدي “قلقه العميق” إزاء التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية

منذ 1 ساعة 12 January، 2022
غوتيريش
الامم المتحدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “قلقه العميق” إزاء العملية الأخيرة لإطلاق الصاروخ التي نفذتها كوريا الشمالية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، إن “الأمين العام يعبر عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة، ويجدد دعوته لقيادة كوريا الشمالية إلى تنفيذ التزاماتها الدولية بشكل تام، وجميع قرارات مجلس الأمن الدولي”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بيونغ يانغ إلى استئناف المفاوضات مع الدول المعنية بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: تاس

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