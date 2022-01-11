غوتيريش يدين الهجمات المروعة التي وقعت في نيجيريا

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، “بشدة” الهجمات المروعة التي ارتكبت خلال عطلة نهاية الأسبوع في ولاية زامفارا النيجيرية والتي قتل خلالها عشرات المدنيين.

غوتيريش يدين الهجمات المروعة التي وقعت في نيجيرياحكومة نيجيريا: مقتل 200 شخص على الأقل في سلسلة هجمات شمال غرب البلاد

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، تقدم غوتيريش بأحر التعازي لأسر الضحايا، وحث السلطات النيجيرية على “بذل قصارى جهدها لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة إلى العدالة”.

هذا وأكد الأمين العام من جديد “تضامن الأمم المتحدة ودعمها لحكومة وشعب نيجيريا في حربهما ضد الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة”.

وأكدت الحكومة النيجيرية مقتل 200 شخص على الأقل في عدة هجمات نفذها مسلحون هذا الأسبوع في ولاية زامفارا في شمال غرب البلاد، معلنة أن “أكثر من 10 آلاف من الضحايا باتوا مشردين بعدما سويت منازلهم بالأرض على أيدي قطاع الطرق، فيما العشرات لا يزالون مفقودين”.

المصدر: روسيا اليوم