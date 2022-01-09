قمة لدول “منظمة معاهدة الأمن الجماعي” بحضور بوتين للبحث بالوضع في كازاخستان

قال الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاحد إنه من المقرر عقد قمة عبر الفيديو لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي الاثنين بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بيسكوف “قمة لزعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستجري في 10 يناير”، ولفت الى أن “القمة ستكون بحضور الرئيس فلاديمير بوتين”.

إلى ذلك أعلنت حكومة أرمينيا أن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تخطط لعقد قمة بالفيديو الاثنين، ويخطط القادة مناقشة الوضع في كازاخستان.

وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف قد وجه طلبا رسميا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات حفظ سلام إلى البلاد، جراء أحداث العنف غير المسبوقة التي شهدتها أرجاء البلاد وانتشار المسلحين و”المجموعات الإرهابية” فيها.

وأرسل أعضاء المنظمة قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان، من روسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وطاجيكستان. وتتمثل مهام هذه القوات في حماية المباني الإدارية والدبلوماسية ومساعدة الجيش المحلي في الحفاظ على القانون والنظام، إذ تجري القوات الأمنية الكازاخية عملية واسعة لمكافحة الإرهاب في البلاد لبسط الاستقرار والأمن.

المصدر: روسيا اليوم