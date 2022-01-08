التحكم المروري : حركة المرور طبيعية من خلدة باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2022 - 10:16

التحكم المروري : حركة المرور طبيعية من خلدة باتجاه بيروت

منذ 48 mins 8 January، 2022
أخبار موقع المنار

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