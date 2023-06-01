الخط الساخن| طريق خلدة: حفريات واشغال بالانتظار الافراج عن اموال الشويفات

في حلقة من الخط الساخن بعنوان “طريق خلدة: حفريات واشغال بالانتظار الافراج عن اموال الشويفات” اكد طارق ابو فخر المسؤول الاعلامي في بلدية الشويفات ان البلدية تعطي اهتماما متوازيا للمناطق التي تدخل ضمن نطاقها دون تمييز

وشرح ابو فخر عن معاناة البلدية في تأمين المستحقات المالية نتيجة الازمات المتتالية والانهيار الاقتصادي

وقامت الزميلة ديما جمعة بجولة على طرقات خلدة البحرية ونقلت معاناة السكان والمارة

وتوقف سكان خلدة عند واقع الطرقات الرديء

وعلق السيد ابو فخر على التقرير وتحدث عن اسباب ازمة الطرقات

لماذا لا تلجأ بلدية الشويفات الى الجهات المانحة لدعمها؟

وتواصل مجموعة من سكان بلدية الشويفات عبر الهاتف للمشاركة مباشرة على الهواء ونقل شكواهم