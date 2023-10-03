الخط الساخن | الإزدحامات المزمنة في خلدة والشويفات: غياب في المشاريع أم في قمع المخالفات؟

في حلقة الخط الساخن من اعداد ديما جمعة بعنوان “الإزدحامات المزمنة في خلدة والشويفات: غياب في المشاريع أم في قمع المخالفات؟” اكد طارق ابو فخر- المسؤول الاعلامي في بلدية الشويفات ان طريق خلدة الشويفات يشكل همزة وصل للعديد من المناطق اللبنانية منها قرى الجبل وهي تشكل مدخل بيروت الجنوبي، لذلك فإن ظاهرة الازدحام قديمة ولكن المستجد فيها هي ازدياد الكثافة السكانية وعدد النازحين السوريين الذين وصلت نسبة تواجدهم في الشويفات حوالي 33% فضلا عن اعتبارها مركزأً للتسوق وفي اوقات محددة تشهد هذا النوع من الازدحام، حيث تقوم شرطة البلدية بمحاولة التخفيف من ازمة الازدحام .



“جولة لديما جمعة على طريق الشويفات”

قامت الزميلة ديما جمعة بجولة على طريق خلدة الشويفات للتعرف مباشرة على بعض من المخالفات التي تتواجد على الطريق والتي تسبب الازدحام ، منها الافران المتواجدة على الطريق حيث يتوقف الناس بطريقة غير منظمة قربها، فضلا عن المرور عكس السير الاضافة الى انتشار الباعة الجوالين في المنطقة.



“الاشغال المتوقفة عن العمل”

استكمالا لجولة الزميلة ديما جمعة على طريق خلدة الشويفات نقلت ورش للاشغال المتوقفة عن العمل في الوقت التي يجب ان تكون نشطة قبل الشتاء، بالاضافة إلى الحفريات الممتدة على طول الطريق.



“المواطن على حق”

أشار المسؤول الاعلامي في بلدية الشويفات طارق ابو فخر ان المواطن دائما على حق سواء من يريد الشراء من الافران او المواطن الذي يسلك الطريق وصولا إلى مكان عمله او قريته ، حيث لا يحق لاي جهة منع المواطنين من الوقوف امام الافران لشراء الخبز كل ما في الامر هو ان الامر يحتاج إلى تنظيم من خلال تأمين المواقف وهذا الامر ليس من مهام البلدية بل من اصحاب العمل انفسهم ، اما بالنسبة للباعة الجوالة فالبلدية تعمل على توقيفهم .



“شكوى مواطنة على الهواء”

في اتصال من احدى المواطنات مباشرة على الهواء اشتكت من موقف الضيف السلبي من ناحية عدم التمكن من حل الازمات وركزت على ضرورة وجود قانون يردع الناس بمنعهم من الوقوف بشكل مخالف، وان هذا التراخي هو الذي يشجع الناس على مخالفة النظام



“الطريق الدولية ليست من اختصاص البلدية”

اوضح المسؤول الاعلامي في بلدية الشويفات طارق ابو فخر ان البلدية ليس من واجبها تنظيم العمل على طريق دولية ، بل من مهام قوى الامن الداخلي، ولكن في مناسبات الاعياد والازدحام تقوم بمد يد المساعدة ولكن من الضروري قيام اصحاب المحلات بتنظيم مواقف لسيارات الزبائن

