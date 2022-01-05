اليمن: إسقاط طائرة تجسس مقاتلة إماراتية في أجواء شبوة

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع تابعة للقوات الإماراتية خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة شبوة.

وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: تمكنت دفاعاتنا الجوية – بفضل الله – من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع ( وينق لونق2) صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وأوضح أن عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

وكان العميد سريع قد أعلن قوات الدفاع الجوي نفذت خلال 2021 م عمليات عسكرية منها 1025 عملية تصدي وإجبار على المغادرة و22 عملية اسقاط منها 6 طائرات نوع سي اتش 4 صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي و 12 طائرة نوع سكان إيجل سعودية وطائرتين وينج لونج 2 إماراتية طائرة إم كيو9 أمريكية (وهذه الطائرات تستخدم من قبل الجيش الأمريكي نفسه).

و”وينغ لونغ 2″ طائرة بدون طيار، صينية الصنع، ويبلغ طولها 11 مترا، وطول جناحيها 20.5 مترا , أما ارتفاعها 4.1 مترا، أربعة أطنان و200 كيلوجرام، وبإمكانها الطيران بسرة 370 كم / ساعة

وتعد طائرة وينغ لونغ 2 نسخة محسنة من طائرة وينغ لونغ 1 (وهي طائرة بدون طيار) في الفئة المتوسطة ويعني أنها متوسطة الارتفاع وطويلة التحمل.

تم تصميمها من قبل شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC)، وكشفت الشركة النقاب عن الطائرة وينغ لونغ 2 في معرض إكسبو للطيران في بكين في سبتمبر 2015 وتم تقديم نموذج أولي للطائرة لونغ 2 لأول مرة للجمهور خلال معرض “Airshow China”، الذي عقد في مدينة زوهاي الصينية من 1 إلى 6 نوفمبر 2016.

بالمقارنة مع الطائرة الأقدم وينغ لونغ 1، تتميز وينغ لونغ 2 بتصميم ديناميكي هوائي محسّن، وأنظمة متطورة، تتميز الطائرة بقدرات أفضل في الرحلات والحمولة وقدرة جمع المعلومات.

المصدر: المسيرة