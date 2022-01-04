مهرجان رياضي للشباب الفلسطيني بمناسبة ذكرى شهادة القائد الحاج قاسم سليماني

بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد محور المقاومة الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، أقام حزب الله مهرجاناً رياضياً متنوعاً للشباب الفلسطيني من مختلف مخيمات الجنوب تحت عنوان “مهرجان الحاج قاسم سليماني الرياضي”، وذلك في مجمع بلدة القليلة الرياضي، بحضور مسؤول ملف العلاقات العامة والملف الفلسطيني في المنطقة الأولى خليل حسين، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وفعاليات وشخصيات، وجمع من المشاركين.

وبعد انتهاء فعاليات المهرجان، تحدث حسين فأكد أنه لو تخلّى العالم بأسره عن فلسطين وعن قضية فلسطين، فإن حزب الله لن يتخلَ عن هذه القضية، وسيبقى يقدّم الشهداء والتضحيات من أجل استرداد الحق الفلسطيني، حتى يأتي اليوم الذي نرفع فيه أعلام فلسطين فوق أسوار القدس الشريف إن شاء الله.

وفي الختام، وزعت الكؤوس والميداليات على المشاركين.

المصدر: موقع المنار