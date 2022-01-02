مراسل المنار : المقاومة الفلسطينية استهدفت الطيران المروحي الذي اغار على قطاع غزة بصاروخين من نوع “سام 7” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2022 - 03:36

مراسل المنار : المقاومة الفلسطينية استهدفت الطيران المروحي الذي اغار على قطاع غزة بصاروخين من نوع “سام 7”

منذ 2 ساعة 2 January، 2022
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