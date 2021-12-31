“الجهاد” تنعي الشهيد ريان وتؤكد استمرار نهج المقاومة والصمود

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين “الشهيد البطل أمير ريان الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة”، وأكدت “استمرار شعبنا على نهج المقاومة والصمود”.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق عزالدين إن “إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للشهيد أمير ريان يؤكد أن تمادي الاحتلال في إجرامه وعدوانه المستمر بحق أبناء شعبنا العزل ممنهج وغير مسبوق، بقرار وغطاء من حكومة الاحتلال وقادة جشيه المجرم”.

وأضاف عزالدين ان “كل محاولات الإرهاب والقتل والتنكيل لن تثني أحرار شعبنا عن القيام بواجبهم المقدس وأن دماء الشهداء تزيدنا إصراراً على المضي قدماً حتى النصر والتحرير”.

المصدر: فلسطين اليوم