كورونا في تركيا.. تسجيل 36684 إصابة جديدة

سجلت السلطات الصحية التركية الأربعاء أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ أواخر أبريل/نيسان حيث تم رصد أكثر من 36 ألف حالة.

وأفادت وزارة الصحة التركية بتسجيلها 36684 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 26099 في بيانات الاثنين و32176 الثلاثاء، ليرتفع العدد الكلي إلى 9.4 مليون حالة.

وحصيلة اليوم هي الأعلى في تركيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 29 أبريل حينما تم رصد 37674 حالة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 142 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 157 في إحصائية الاثنين و184 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في تركيا إلى 82059، وذكرت أن عدد المتعافين خلال اليوم الأخير بلغ 25638 شخصا حيث بلغت حصيلة حالات الشفاء نحو 9.014 مليون.

المصدر: روسيا اليوم