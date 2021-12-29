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December 29 2021 - 17:50

كورونا في فرنسا.. تسجيل رقم قياسي بالإصابات

منذ 1 ساعة 29 December، 2021
علم فرنسا
أخبار دولية - فرنسا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن بلاده “سجلت الأربعاء رقما قياسيا على مستوى أوروبا والبلاد بإصابات كورونا الجديدة، تبلغ 208 آلاف إصابة”.

وقال فيران إن “فرنسا تواجه عدوين الأول متحول دلتا من كورونا، والعدو الثاني هو متحور أوميكرون”، وأعلن أنه “يتم تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في البلاد كل ثانية”.

وأشار فيران إلى أن “موسم الإنفلونزا هذا العام سيكون شديدا وسيكون له تأثير كبير على النظام الصحي وعلى المستشفيات”، وأوضح أن “أوميكرون لم يكن له أي تأثير حتى الآن على النظام الاستشفائي، لكن وضع المستشفيات مثير للقلق بسبب متحور دلتا”.

المصدر: روسيا اليوم

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