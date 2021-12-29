أجهزة الأمن الأوكرانية تسجل دعوى تتهم زيلينسكي بـ”خيانة الدولة وتمويل الإرهاب”

سجلت أجهزة الأمن الأوكرانية دعوى قضائية ضد رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، تتهمه بخيانة الدولة وتمويل الإرهاب، ورفعها حزب سلفه، بيترو بوروشينكو.

وذكر حزب “التضامن الأوروبي”، في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء: “سجل مكتب الدولة للتحقيقات ومكتب النائب العام الأوكراني وجهاز الأمن دعوى ضد فلاديمير زيلينسكي ومحيطه حول خيانة الدولة وتمويل الإرهاب”.

ويتهم حزب “التضامن الأوروبي” زيلينسكي وحكومته بالتسبب في أزمة الطاقة بالبلاد وشراء الطاقة الكهربائية والفحم من روسيا وبيلاروس، الأمر الذي يعتبره بوروشينكو وحلفاؤه “تمويلا لدولة معتدية” في إشارة إلى الطرف الروسي.

كما يدعي حزب بوروشينكو أن زيلينسكي ومقربين منه “مولوا الإرهاب” من خلال الحصول على أرباح من بث قنوات روسية مسلسلا صوره استوديو كان الرئيس الأوكراني الحالي من مؤسسيه.

المصدر: روسيا اليوم