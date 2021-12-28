الحكومة الايرانية: مستوى مقبول لمبيعات النفط وتدفق العملة الاجنبية بوجود الحظر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2021 - 11:52

الحكومة الايرانية: مستوى مقبول لمبيعات النفط وتدفق العملة الاجنبية بوجود الحظر

منذ 10 mins 28 December، 2021
الحكومة الايرانية: مستوى مقبول لمبيعات النفط وتدفق العملة الاجنبية بوجود الحظر
ايران - عربي وإقليمي

أكد متحدث الحكومة الايرانية، أن “مبيعات النفط وعودة العملة الاجنبية وتدفقها على البلاد تتسم بوضعية مقبولة قياسا بظروف الحظر المفروض”. وأضاف المتحدث  علي بهادري جهرمي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن “سوق الصرف تشهد استقراراً وأن العرض يتجاوز الطلب في العديد من الأيام في منظمومة ” نيما ” الالكترونية المخصصة لبيع المصدرين حوالاتهم من النقد الاجنبي على المستوردين”.

وأشار إلى أن “عوائد النقد الاجنبي المتوقعة بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة (تبدأ 20 مارس/آذار 2022) ، مبينة على الاوضاع الفعلية بالرغم من أن العلاقات لاسيما مع دول الجوار تشهد وضعية أفضل”. كما بيّن أن منذ بداية السنة المالية الجارية 21 مارس/آذار حتى 20 ديسمبر/كانون الاول 2021 تم توفير 40 مليار دولار لتغطية الواردات وهذا الرقم يتخطى اجمالي العملة الموفرة للسنة المالية السابقة المنتهية 20 مارس/آذار 2021.

المصدر: فارس

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