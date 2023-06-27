سفير إيران في فيينا: عقوبات الاتحاد الأوروبي جهد دون فائدة

صرح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا عباس باقر بور أن تسييس حقوق الإنسان لأهداف قصيرة المدى واضح للغاية وقال: إن عقوبات الاتحاد الأوروبي جهد دون فائدة.

وكتب عباس باقربور على مواقع التواصل ردًا على فرض الاتحاد الأوروبي “عقوبات” جديدة على إيران بذريعة حقوق الإنسان: في قائمة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان المزعومة، لا توجد أسماء لمنتهكي حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، أو الكيان الفصل العنصري الصهيوني، أو الأوروبيين الذين ارتكبوا جرائم شنيعة كقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. مضيفا إن تسييس حقوق الإنسان لأغراض قصيرة المدى واضح جدا.

يشار إلى أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اضاف سبع شخصيات إيرانية إلى قائمة “عقوبات” الاتحاد الأوروبي بمزاعم قضايا حقوق الإنسان.

المصدر: مهر