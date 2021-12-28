هبوط أسعار الذهب من أعلى مستوى لها خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها خلال أسبوع واحد في تداول ضعيف يوم الثلاثاء بعد أن أدى تقلص المخاوف بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا وبيانات مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة إلى تعزيز الاستعداد للمخاطرة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1809.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش بعد وصوله لأعلى مستوياته منذ 17 ديسمبر كانون الأول يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1810.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 22.99 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 968.14 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.9 في المئة إلى 1952.05 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز