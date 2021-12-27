حركة أمل هنأت بالاعياد: على اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة

هنأ المكتب السياسي لحركة أمل في بيان له الاثنين بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية.

ودعت الحركة “في هذه الأعياد اللبنانيين جميعا في مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم إلى لحظة تأمل وتحسس على المصير الوطني في لحظات تداعي أركان الهيكل اللبناني والتي تتجلى بأولوية الهم المعيشي عند المواطنين في ظل تحكم المحتكرين برقاب الناس وغياب المحاسبة والمراقبة”.

ودعت الحركة “للدخول في عام جديد بأمل وعزم وثقة بقدرة اللبنانيين على مواجهة التحديات والصعاب الجمة التي يستطيعون تجاوزها بوحدتهم وتفاهمهم وحفاظهم على المشتركات الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام