تقرير مستشفى الحريري حول فيروس كورونا: 27 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2021 - 16:00

تقرير مستشفى الحريري حول فيروس كورونا: 27 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة

منذ 35 mins 26 December، 2021
مستشفى رفيق الحريري
لبنان

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، معلناً وجود 27 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 200 فحص.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 50.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 12.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1462 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 27.

– حالات وفاة: 1.

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070 .

المصدر: االوكالة الوطنية للاعلام

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