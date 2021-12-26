البطريرك الراعي: الانتخابات النيابية ضمانة لاجراء الانتخابات الرئاسية

أعرب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن إدانته لمن “يعطلون مسيرة الدولة، لأنهم يعتمدون استمرارية الأزمات، وزيادة الإنهيار، وتراجع قيمة الليرة، وتفكك المؤسسات، وارتفاع نسبة البطالة، ومقاومة الحلول”، حسب قوله. وخلال ترؤسه قداساً على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، قال البطريرك الراعي إن “اللبنانيين يتطلعون إلى وجوب إجراء الإنتخابات النيابية في أيار المقبل كاستحقاق دستوري يفسح في المجال ليمارسوا حقهم في المساءلة والمحاسبة”، مضيفاً أن هذه الانتخابات “ضمانة لاجراء الانتخابات الرئاسية”.

كما رأى الراعي أن اللبنانيين “يتوقون إلى رؤية جيل سياسي جديد يتمتع بمؤهلات القيادة وحسن الحوكمة، يفقه معنى حياد لبنان ودوره السلمي والحضاري في المنطقة بعدما تأكدوا، أن لا إصلاح ولا تغيير ولا إنقاذ من خلال جماعة سياسية عبثت بالبلاد والعباد منذ ثلاثين سنة ونيف”.

المصدر: الوكالة الوطنية