الشيخ القطان: حاكم مصرف لبنان يستغبينا ويستخف بعقولنا

استنكر رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان في خطبة الجمعة من بلدة برالياس البقاعية “وقوف الموظفين بطوابير الذل والعار كي يحصلوا على رواتبهم بالدولار على سعر المنصة”.

وقال الشيخ القطان إن “حاكم مصرف لبنان يستغبينا ويستخف بعقولنا، حتى أصبح الموظف والعسكري شغله الشاغل أن يبحث عن مئة ألف ليرة من أجل أن يسد رمق أهله وأولاده، أو يؤمن لهم المازوت أو الخبز أو شيئا من مستلزمات الحياة الكثيرة”.

وتابع الشيخ القطان “لا يسع الشعب اليوم أمام هذا الذي يعيشه ويعاني منه من فساد إلا الوعي والتراحم والتكافل الاجتماعي ومد يد العون إلى الذي لا يستطيع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام