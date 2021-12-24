الشيخ القطان: حاكم مصرف لبنان يستغبينا ويستخف بعقولنا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2021 - 18:30

الشيخ القطان: حاكم مصرف لبنان يستغبينا ويستخف بعقولنا

منذ 38 mins 24 December، 2021
الشيخ أحمد القطان
لبنان

استنكر رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان في خطبة الجمعة من بلدة برالياس البقاعية “وقوف الموظفين بطوابير الذل والعار كي يحصلوا على رواتبهم بالدولار على سعر المنصة”.

وقال الشيخ القطان إن “حاكم مصرف لبنان يستغبينا ويستخف بعقولنا، حتى أصبح الموظف والعسكري شغله الشاغل أن يبحث عن مئة ألف ليرة من أجل أن يسد رمق أهله وأولاده، أو يؤمن لهم المازوت أو الخبز أو شيئا من مستلزمات الحياة الكثيرة”.

وتابع الشيخ القطان “لا يسع الشعب اليوم أمام هذا الذي يعيشه ويعاني منه من فساد إلا الوعي والتراحم والتكافل الاجتماعي ومد يد العون إلى الذي لا يستطيع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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