سلامي: مناورات الرسول الأعظم (ص) رد حقيقي على التهديدات الصهيونية

أكد القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي أن مناورات الرسول الأعظم (ص) “رد جاد وحقيقي وميداني على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة”. واضاف سلامي، في تصريح ادلى به الجمعة على هامش اقامة المرحلة الأخيرة من المناورات، “اذا بدر ادنى خطأ من مسؤولي الكيان الصهيوني فسنقطع أيديهم”.
ولفت اللواء سلامي الى أن “ما يميز بين العمليات العسكرية الحقيقية والتدريبية هو تغيير زوايا إطلاق الصواريخ فقط”، لافتاً إلى أن مناورات الرسول الاعظم (ص) “شهدت مشاركة الطيران المسير الهجومي والصواريخ البالستية، وتمكنت من تحقيق اهدافها بالكامل”.
المصدر: فارس