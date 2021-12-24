الشيخ ياسين هنأ بالميلاد: لتحقيق قيامة الوطن من أزماته

iنأ رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور الجنوبية “اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بميلاد السيد المسيح”.

وتمنى الشيخ ياسين أن “يتعظ المسؤولون من هذه الذكرى ويعملوا لتحقيق قيامة الوطن من أزماته، متخذين من بشارة ولادته بابا لتحقيق ولادة حلول تخرج لبنان من هذا الانهيار الذي صنعوه بفسادهم وسيرهم خلف الشيطان”.

ورأى الشيخ ياسين أن “العبث بالعملة عبر التعاميم غير المدروسة والذي يساهم في تعميق الأزمة يجب ان يتوقف”، مشددا على أن “البطاقة التمويلية حق يجب إعطاؤه للمواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام