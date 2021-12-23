توتر مستمر بسجون العدو الاسرائيلي.. والأسرى يدعون للمشاركة الفاعلة في “جمعة الغضب”

دعت الحركة الوطنية الأسيرة في فلسطين “جماهير الشعب الفلسطيني لتكثيف حالة التضامن مع الأسرى والأسيرات في السجون والمشاركة الفاعلة غدا في جمعة الغضب تحت شعار (أسيراتنا خط أحمر)”، وسط توتر متواصل يسود سجون العدو الاسرائيلي بسبب القمع والتنكيل بحق الأسرى والأسيرات.

وأكد الأسرى أنه “لن نسمح ببقاء العقوبات ولن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه دون عودة الأسرى المعزولين ووقف كافة الإجراءات التي اتخذت على خلفية الأحداث الأخيرة والاستجابة لبقية مطالب الأسيرات”، وفق مكتب إعلام الأسرى.

وأفاد المكتب أن “التوتر الشديد ما زال سائداً في كافة سجون الاحتلال بعد ما حصل من اعتداء وعزل وتنكيل بالأسيرات وأسرى قسم 12 في سجن نفحة”، وأوضح أن “إدارة سجون الاحتلال تقوم بنقل 40 أسيراً من سجن نفحة إلى جهات غير معلومة”.

وأشار المكتب إلى أن “إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض العقوبات القاسية على أسرى قسم 12 في سجن نفحة والمتمثلة بتحويل القسم إلى زنازين وسحب الكهربائيات، وعدم الخروج إلى الساحة، ومنع الكانتينا، إضافة إلى منع زيارة المحامين والطواقم القانونية للأسرى”.

المصدر: فلسطين اليوم