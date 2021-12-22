قائد القوة البرية في الحرس الثوري الايراني: طائراتنا المسيرة قادرة على تدمير اي هدف

وأشار إلى الارتقاء بقدرات الطائرات المسيرة للقوة البرية لحرس الثورة، مضيفاً “لقد قمنا باكتساب وتوطين تكنولوجيا تصنيع وانتاج الطائرات المسيرة”. وقال العميد باكبور إن “طائراتنا المسيرة الهجومية والقتالية قادرة على استهداف اي نقطة لازمة بحيث اصبح من الممكن عبر تطوير وتجهيز هذه الطائرات استهداف أي هدف وتدميره”.

وتابع قائد القوة البرية لحرس الثورة “إننا وفي ظل جهود خبراء الصناعات الدفاعية ومنظمات جهاد الاكتفاء الذاتي اصبحنا مجهزين بقدرات الصواريخ بالغة الدقة، إذ سيتم استخدام جزء من هذه القدرات في هذه المناورات”. وأكد أن “قدرات تكنولوجيا الحرب الالكترونية للبلاد قد شهدت تحولا ممتازا مقارنة مع الماضي في الابعاد الكمية والنوعية”، مضيفاً ” فيما يتعلق بمجال الدروع عملنا على الارتقا بنظام السيطرة على نيران الدبابات بحيث اصبحت دباباتنا قادرة على اصابة اهدافها بدقة على بعد عدة كيلومترات وتم الارتقاء بنظام السيطرة على النيران لدباباتنا من طراز “تي 72” الى مستوى دبابات “تي 90”.

وأعلن العميد باكبور عن تقليل الفترة الزمنية للتدخل السريع من قبل القوات الخاصة في العمليات الى اقصر فترة ممكنة، قائلاً إن “القوة البرية للحرس الثوري قادرة على نقل قواتها الخاصة بالتدخل السريع الى منطقة العمليات في اقصر فترة زمنية ممكنة والمبادرة بتنفيذ العمليات”.