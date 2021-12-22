“الجهاد” باركت عملية جنين: دليل على حيوية المقاومة واستمراريتها بالرد على جرائم الاحتلال الصهيوني

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عملية الدهس التي نفذت في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة مساء الثلاثاء.

وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها في الضفة الغربية طارق عز الدين أن “تصاعد العمليات الفدائية في الضفة المحتلة دليل على حيوية المقاومة واستمراريتها نحو التصعيد، ورد على جرائم الاحتلال الصهيوني واعتداءات المستوطنين”، وقال إن “استمرارَ إرهاب قوات الاحتلال المنظم ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل دليل على النهج الإجرامي للاحتلال وتوغله بدماء أبناء شعبنا”.

وأوضح عز الدين أن “العملية البطولية بالقرب من مستوطنة مافودوتان بالقرب من بلدة يعبد جنوب غرب جنين عمل بطولي ومشروع والشباب الثائر بالضفة المحتلة يستبسل في كل مكان أمام آلة بطش الاحتلال”، ودعا “أبناء الشعب الفلسطيني لضرورة تفعيل المقاومة الشعبية والمسلحة بكل أشكالها، وعدم ترك الاحتلال وقطعان المستوطنين يعيثون فساد بأرضنا المحتلة”.

المصدر: فلسطين اليوم