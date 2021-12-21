رياض سلامة: لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي واتفاق مع صندوق النقد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2021 - 17:42

رياض سلامة: لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي واتفاق مع صندوق النقد

منذ 1 ساعة 21 December، 2021
رياض سلامة
لبنان

أقر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي  المعتمد منذ العام 97 لم يعد واقعيا.
وفي حديث لوكالة الصحافي الفرنسية قال سلامة أنه “لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي وقبل اتفاق مع صندوق النقد الدولي”، ورأى أن “حصول لبنان بموجب اتفاق مع الصندوق على دعم بين 12 و15 مليار دولار، سيساعد على تحريك الاقتصاد مجددا واستعادة الثقة”، وكشف أن “الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي انخفض إلى 12,5 مليار دولار، وهو قادر على تمويل استيراد ما تبقى من السلع المدعومة لفترة تراوح بين ستة وتسعة أشهر”.

المصدر: أ ف ب

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