التعرض للطاقم الطبي في مستشفى طرابلس الحكومي بعد وفاة مريضة بكورونا

دخلت المريضة ” ن ج” مستشفى الحكومي في طرابلس مساء اليوم، بعد ساعات من نقلها بسيارة خاصة من احد مستشفيات المدينة الى طوارئ المستشفى الحكومي، وهي مصابة بفيروس كورونا.

واثر ذلك قام عدد من اقاربها بالتعرض للطاقم الطبي والتمريضي وتكسير بعض المحتويات في المستشفى. ولاحقا اصدرت إدارة مستشفى الحكومي البيان الآتي: “وصلت المريضة “ن. ج” (مواليد ١٩٣٣) الى طوارىء مستشفى طرابلس الحكومي في السادسة وعشر دقائق منقولة بسيارة خاصة من طوارىء احد المستشفيات (علمآ بأن حالتها كانت تستدعي نقلها بسيارة اسعاف مجهزة ) لقد وصلت في حالة غيبوبة تامة مع ضيق نفس والمصل في رجلها اليسرى. وتمت معاينتها فورا من طبيبة الطوارىء حيث اجري لها الاسعافات الاولية لها ووضعت على masque reservoir o2 علمآ بأنها مريضة كورونا. وتم فتح ملف لها في مكتب الدخول ولكنها ما لبثت ان فارقت الحياة في الساعة السادسة والنصف. تتقدم إدارة المستشفى بالتعزية اهل الفقيدة، وتستنكر في الوقت نفسه التكسير الذي جرى والتعرض للطاقم الطبي والتمريضي في الوقت الذي يتحمل هؤلاء ضغطا كبيرا ومتواصلا على مدى ٢٤ ساعة في قسم الطوارىء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام