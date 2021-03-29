وقفة بمستشفى طرابلس الحكومي وفاء لشهداء لكادر الطبي الذين قضوا بمواجهة كورونا

نفذ عدد من الأطباء والعاملين في مستشفى طرابلس الحكومي في القبه شمال لبنان الاثنين وقفة تضامنية حدادا على الاطباء والعاملين في المستشفيات الذين قضوا خلال تأدية واجبهم بمواجهة وباء كورونا.

وتوقف الاطباء عن العمل لبعض الوقت، ونفذوا وقفة امام المستشفى شارك فيها نقيب الاطباء في الشمال الدكتور سليم ابي صالح، ومدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدره وعدد من الاطباء والعاملين في المستشفى.

ووجه النقيب ابي صالح بالمناسبة تحية الى العاملين في القطاع الصحي، مثنيا على “جهودهم وتضحيتهم في سبيل انقاذ الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام