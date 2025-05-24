مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم السبت في 24-5-2025

كلُّ جهاتِ الوطنِ اليومَ جنوب، وكلُّ كلماتِه كُتبت بالحبرِ الانتخابيِّ الممزوجِ بدمِ التضحيةِ والوفاء، ليَصنعَ اشرفُ الناسِ وأكرمُ الناسِ من جديدٍ بدايةَ مشهدِ تحريرٍ جديدٍ واعمارٍ اكيدٍ ووطنٍ سيدٍ مستقلٍّ عن كلِّ تبعيةٍ او وصايةٍ خارجية..

هي رابعةُ محطاتِ الوطنِ الانتخابيةِ أَكملت عِقْدَها الديمقراطي في محافظتَيِّ الجنوبِ والنبطية، وبينَ التنميةِ والوفاءِ قالَ الجنوبيونَ كلمتَهم تزكيةً أو اقبالاً على صناديقِ الاقتراعِ بما يفوقُ كلَّ اعتبارِ النسبِ والارقام، فالواقفون فوقَ ركامِ منازلِهم حَملوا فوقَ الصدورِ صورَ ابنائِهم الشهداءِ واعتمروا فوقَ الرؤوسِ جميلَ التضحيات، واَطلقوا صوتَهم الانتخابيَّ حِمَمَ نارٍ على مشروعِ العدوِ التدميري. لن يُحتسبَ صوتُهم في ميزانِ الاعداد، بل في حساباتِ الموقفِ الذي جددوهُ اليومَ بالحبرِ على ابوابِ عيدِ المقاومةِ والتحرير، بعدَ ان كانوا قد كتبوهُ باغلى الدماءِ، وقَدَّموا له فِلذاتِ الاكباد..

لم يُكَبِّدِ الجنوبيونَ الدولةَ عناءَ فرزِ الاصوات، فاينما حلّت فبينَ اهلِها الاوفياء، ولم يُكبِّدوها عناءَ البحثِ عن تبريراتٍ لتأخرِ اعادةِ الاعمارِ او انتزاعِ موقفٍ رادعٍ للعدوان، بل سابقوها الى الواجبِ واحتضنوها قبلَ ان تَحتضِنَهم، فكانَ الكلامُ من الجنوبِ اجملَ من كلِّ الكلام، وكأنَ العباراتِ تشبهُ ترابَ الارضِ وتاريخَها المترفِّعَ عن كلِّ زواريبِ الكيدِ السياسيِّ اللبنانيِّ المعهودِ.

ومن مقراتِ المحافظاتِ والقائمقامياتِ الجنوبيةِ وشوارعِ قراها الفسيحةِ وساحاتِها العامرةِ كانَ كلامُ رئيسِ الجمهوريةِ ووزيرِ الداخلية، وحضورُ وزيرِ الدفاع وقائد الجيش والاجهزة الامنية، وكانَ التأكيدُ انَ العرسَ اليومَ وطنيٌ وانه ابعدُ من يومِ انتخاب، بل قرارُ صمودٍ وارادةُ حياة، وعزمٌ على الثباتِ بوجهِ كلِّ محتلٍّ خارجيٍّ او مفتنٍ داخليٍّ مهما غلتِ التضحيات ..

من صيدا التي فتحَت مع صناديقها البلديةِ سباقَ الانتخاباتِ النيابيةِ، الى جزين ونزالِها السياسي، ومن النبطية الى صور وما بينهما، حتى مرجعيون وحاصبيا وقرى بنت جبيل واخواتها ، كان عرسٌ ديمقراطيٌ لن يَنتهيَ باقفالِ صناديقِ الاقتراع، بل متصلٌ بعيدِ المقاومةِ والتحريرِ الذي يُحييهِ اللبنانيون غداً للمرةِ الخامسةِ والعشرين، ويُردِّدونَ على مَسمعِ العالمِ : ما زالتِ الافراحُ في ديارِنا عامرة، ما دامَ نَبْضُ الارضِ مقاومة..

المصدر: موقع المنار